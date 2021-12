Pret "Seksa un lielpilsētas" turpinājumu bijusi vēl kāda aktrise

9. decembrī pie skatītājiem nonāca HBO seriāla "Sekss un lielpilsēta" (Sex and the City) turpinājums "Un tā tas laiks paiet" ("And Just Like That..."), kurā atgriežas Sāras Džesikas Pārkeres, Sintijas Niksones un Kristīnas Deivisas tēlotās varones – Kerija, Miranda un Šarlote. Skatītājus šajā sezonā nepriecē iemīļotā un ekstravagantā Samanta Džonsa (Kima Ketrela), un nu kļuvis zināms, ka vēl kāda aktrise no iemīļotā četrinieka varēja neparādīties uz lielajiem ekrāniem.