Rēzeknes novadā policisti pie trim vīriešiem atrod narkotikas

Aizturētām personām draud atbildība saskaņā ar Krimināllikuma 253.panta otro daļu par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu bez nolūka tās realizēt, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai, ja tas izdarīts ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā. Par to soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.