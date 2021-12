Ventspilī notiks "Bang On A Can" mūziķa Maikla Gordona darba pirmatskaņojums

Pirms aptuveni divpadsmit gadiem pazīstamais amerikāņu komponists, viens no kolektīva "Bang On A Can" dibinātājiem Maikls Gordons, visticamāk, neplānoja un neiztēlojās, ka laika gaitā viena otrai sekojošas četras kompozīcijas viena instrumenta kamersastāviem kļūs par savdabīgu ciklu. Toreiz, 2009. gadā, sitaminstrumentu ansambļi "Slagwerk Den Haag" un "Mantra Percussion", kā arī deju kompānija "Club Guy & Roni" viņam kopīgi pasūtināja jaundarbu. Gordons tolaik bija daudz spēka veltījis vairākām lielformāta partitūrām un pēc orķestra darbiem "Decasia" un "Dystopia" jutās noguris no tonalitātes un orķestrācijām. Gribējās ko tīru, atbrīvojošu, rituālu. Līdz ar nolūku izmantot vienu instrumentu kameransambļa apstākļos radās skaņdarbs "Timber" – mūzika sešiem vienādiem koka sitaminstrumentiem jeb "simantrām". Gordons šo skaņdarbu iztēlojās kā ceļojumu tuksnesī, kurā sajūta par nepieciešamību izdzīvot skarbos apstākļos attīra prātu un raisa vīzijas. Ar laiku sekoja vēl trīs citi skaņdarbi – "Rushes" septiņiem fagotiem (2012. g.), "Amplified" četrām elektriskajām ģitārām (2015. g.) un "8" astoņiem čelliem (2018. g.). Katrs no skaņdarbiem kā ceļojums, kā skaniska, fiziska un prāta pieredze, kas tiklab ir viens. Viena "Gordoniāde".