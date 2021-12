Iznākusi Viktora Freiberga otrā grāmata

Viktora otrās grāmatas žanru var raksturot kā esejisku tekstu, kuru pats autors skaidro grāmatas ievadā: "Kad esmu izstaigājis atmiņās dažādus laikus, bijis uz dažādām filmām, tad izrādās, ka kabatas man pilnas ar vecām kinobiļetēm, kuras žēl mest laukā, jo katrai ir savs stāsts. Bet ko lai ar tām iesāk? Un tad radās doma – tās visas varētu sagrupēt pēc tēmas vai pēc tēliem, kas katrā no filmām parādās vairāk nekā citi. To es arī nolēmu darīt, un tas pats ir sanācis arī ar šo grāmatu, kas nav nekāda kino enciklopēdija, jo tās pamatā ir personiskas asociācijas. Tāpēc katrā nodaļā ir savs dominējošais tēls, un ap to savirknētas nevis recenzijas par dažādām filmām, bet atmiņu gleznas, izjūtas, gaisotne un personiski stāsti, kāpēc katra no šīm filmām man ir svarīga. Es skaidri zinu, ka ikvienā no grāmatas nodaļām var pielikt klāt vēl kādu “kinobiļeti”, jo nekas nav pilnīgs. Bet man gribējās paļauties uz atmiņu, ne uz racionālu izpēti."