Rindas iespējamas vakcinācijas centros, kur vakcinēties dodas gan pēc iepriekšēja pieraksta, gan bez tāda

Jautājot par rindas veidošanos pašā vakcinācijas centrā, darbinieki atbild, ka ir daudz tādu, kas nāk bez rindas. Iespējams, ka tieši tādēļ rinda arī izveidojusies. Starp cilvēkiem, kas stāv rindā, ir neizpratne par to, kādēļ ir nepieciešams pieraksts, ja ir jāstāv dzīvajā rindā.

Dienā, kad šāda rinda veidojusies, ir bijis milzīgs vakcinēties gribētāju pieprasījums – todien ZOC sapotēti aptuveni 800 cilvēku. Tomēr NVD izceļ divas būtiskas problēmas – viena rinda un darba laiks. Pirmkārt, veidojas viena rinda visiem – gan tiem, kas veikuši pierakstu, gan tiem, kas to nav izdarījuši. Otrkārt, ZOC vakcinācijas centrs strādā trīs dienas nedēļā – trešdienās, ceturtdienās un sestdienās.

Iedzīvotāju interesei par balstvakcināciju pieaugot, ZOC vakcinācijas centrs no janvāra mainīs darba laiku. Turpmāk tas strādās piecas dienas nedēļā – no otrdienas līdz sestdienai no pulksten 9 līdz 18.