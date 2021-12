Leģendas 60. gadadiena: auto, kuru par visskaistāko atzina pat konkurenti

“Katram entuziastam ir savi favorīti – no starpkaru laika, 50. un 60. gadiem, no “jangtaimeru” vidus –, taču Jaguar E-Type pieder tām mašīnām, ko nav iespējams ignorēt un kas vienmēr ir klātesošas visu laiku nozīmīgo spēkratu topa augšgalā. Manuprāt, E-Type panākumi galvenokārt saistāmi ar to, ka fantastiska forma ir apvienota ar progresīvu inženieriju, un tieši šī kombinācija neļauj un neļaus apsūbēt angļa slavai visā pasaulē,” uzskata V. Ceplevičs.