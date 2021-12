Stājies spēkā spriedums krimināllietā par vairāk nekā miljona eiro piesavināšanos no "Ventspils siltuma"

Augstākā tiesa (AT) atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību lietā, kurā pērn Kurzemes apgabaltiesa piespriedusi brīvības atņemšanas sodus trim personām par vairāk nekā 1 045 000 eiro piesavināšanos no uzņēmuma "Ventspils siltums" kases, TVNET uzzināja AT.