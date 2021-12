Modes māksliniece, pasaules slavenā zīmola "Chanel" dibinātāja. Mazās melnās vakarkleitas un slavenākā pasaulē aromāta "Chanel No. 5" radītāja. Tās ir tikai divas no daudzajām Gabrielas jeb Koko Šaneles talanta liecībām, kas kļuvušas par stila ikonām un dzīvos mūžīgi... Uzzini vairāk par šo leģendāro personību!

Lai ieskatītos detalizētāk šīs apbrīnojamās personības dzīvē un gūtu atbildes uz jautājumiem, kāpēc viss notika tieši tā, noskaties 2009. gada filmu "Koko līdz Šanelei" (Coco before Chanel), kas šobrīd skatāma "LMT Viedtelevīzijā". Franču režisore Anne Fonteina ("Nathalie") pievērsusi uzmanību Šaneles jaunības gadiem, kā arī pirmajiem panākumiem un slavai. Apburošā Odrija Tatū ("Amelie from Montmartre", "The Da Vinci Code") graciozi spēlē dumpīgu un ambiciozu sievieti, kura iesāk savu karjeru kā kabarē dejotāja un šuvēja, lai vēlāk pievienotos slaveno, nemiera pilno pasaules dvēseļu saimei.