Reiks un Hatty "vēlas dzīvot dzīvi"

Ideja par to, ka dziesmas videoklips taps Islandē, radusies spontāni. Tā ir ļoti eksotiska sala – valsts ar satriecošām ainavām, kas rada sajūtu, ka esi tikpat kā citā pasaulē. Reiks, kurš līdz šim Islandi apbrīnojis tikai no tālienes, atklāj: "Braucot uz filmēšanas vietām, bieži gribējās apstāties un vienkārši pavērot ainavas. Okeāns, ūdenskritumi, kalni, melnās pludmales un vietas, kur Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija (NASA) trenē savus kosmonautus. Visi šie stāsti un tik neredzēti skati, tas viss radīja neaprakstāmi mistisku sajūtu, kas dažubrīd patiesi lika justies tā, it kā mēs atrastos uz citas planētas. Un vēl man atmiņā palikusi neaptverama brīvības sajūta, kāda radās, atrodoties Islandē. Tā lieliski ļāva aizmirst visu pārējo un pabūt mirklī."