Aptauja: Vairāk nekā pusei Latvijas iedzīvotāju jaunajā gadā vissvarīgākais būs veselība

Iedzīvotāju aptaujā atbildot par svarīgāko jaunajā gadā, otra populārākā atbilde bijusi - pārticība, taču to apstiprinājuši tikai 15% respondentu. Vēl 9% svarīgākā būs mīlestība, bet 5% aptaujāto svarīgākie būs panākumi un veiksme, vēl mazāk cilvēku norādījuši, ka piedzīvojumi, draudzība, zināšanas vai kāds cits variants.

Starp tiem, kuriem svarīgākā būs veselība, visvairāk ir cilvēku vecumā no 60 līdz 74 gadiem, un šis atbilde populārākā bija 79% šīs grupas aptaujāto. Vairāk nekā 60% tieši veselība būs svarīgākā arī cilvēkiem vecumā no 40-59 gadiem. Lai arī veselība ir svarīga gados jaunākiem cilvēkiem, tomēr no 18-29 gadus sasniegušajiem respondentiem tikai 35% šo izvēlējušies kā svarīgāko nākamajā gadā.