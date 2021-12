Pasaule sākusi sagaidīt jauno, 2022.gadu. Tiesa, pandēmijas dēļ daudzviet nācies atteikties no vērienīgas svinēšanas.

Kā pirmie gadumiju ierasti sagaidījuši Klusā okeāna salu valstu Samoa un Kiribati iedzīvotāji. Samoa atšķirībā no pagājušā gada nav atteikusies no gadumijas salūta un tā rīkošanai piesaistījusi pirotehniķus no Jaunzēlandes, savukārt pašā Jaunzēlandē šoreiz tradicionālā uguņošana tika aizstāta ar gaismas šovu, kas projicēts uz 328 metrus augstā Debesu torņa Oklendā un Ostas tilta. Lai gan koronavīrusa omikrona paveids Jaunzēlandē vēl nav licis sevi manīt, varas iestādes nolēmušas ievērot piesardzību un neveicināt drūzmēšanos.