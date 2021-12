Vācija slēgusi trīs no atlikušajām sešām kodolspēkstacijām

Plānus divdesmit gadu laikā atteikties no atomenerģijas šā gadu tūkstoša sākumā apstiprināja jau toreizējā Vācijas kanclera Gerharda Šrēdera kreisi centriskā valdība, savukārt viņa pēctece Angela Merkele 2010.gadā atbalstīja kodolspēkstaciju darbības pagarināšanu, uzskatot, ka tas palīdzēs valstij pakāpeniskāk mazināt savu atkarību no oglēm un pāriet uz plašāku atjaunīgo enerģijas avotu, piemēram, vēja un saules enerģijas izmantošanu.

Gadu vēlāk, reaģējot uz vides aktīvistu protestiem pēc Fukušimas atomelektrostacijas katastrofas Japānā, Merkele no šā nodoma tomēr atteicās un noteica 2022.gadu kā galīgo termiņu, kad Vācijai jāatsakās no kodolenerģijas izmantošanas.

Tomēr kanclera Olafa Šolca valdība šonedēļ paziņoja, ka nākamgad paredzētā visu kodolspēkstaciju apturēšana un pakāpeniska atteikšanās no akmeņoglēm līdz 2030.gadam neietekmēs valsts enerģētisko drošību un ļaus Vācijai panākt klimatneitralitāti līdz 2045.gadam.

Trīs spēkstacijas, kas tiek slēgtas piektdien, - Brokdorfa aptuveni 40 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Hamburgas, Gronde apmēram tikpat tālu uz dienvidiem no Hannoveres un Gundremmingene 80 kilometrus uz rietumiem no Minhenes - iedarbinātas pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu vidū. Brokdorfa savulaik pieredzēja īpaši spēcīgus kodolenerģijas pretinieku protestus pēc Černobiļas atomelektrostacijas katastrofas 1986.gadā.