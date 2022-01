Nīderlandē un Vācijā uguņošana prasījusi cilvēku dzīvības

Policija bloķē ielu netālu no Brandenburgas vārtiem, kur pirms Jaunā gada sagaidīšanas sākusies spontāna cilvēku pulcēšanās FOTO: EPA/Scanpix

Pirotehnikas sprādzienā Vācijas pilsētā Hennefā netālu no Bonnas bojā gājis kāds 37 gadus vecs vīrietis, bet vēl viens 39 gadus vecs vīrietis smagā stāvoklī nogādāts slimnīcā. Nelaimes gadījums noticis, sagaidot Jauno gadu 10 cilvēku lielā grupā un, saskaņā ar provizoriskām ziņām, to izraisījusi paštaisīta pirotehnikas ierīce. Savukārt Nīderlandē, Hāksbergenā netālu no Enšedes bojā gājis kāds 12 gadus vecs zēns, kurš vērojis kā uguņošanu rīko kāds pieaugušais, kurš pēc tam aizturēts un tiek vainots slepkavībā bez iepriekšēja nodoma.