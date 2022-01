Latvijas/Lietuvas ekipāža ar 45. vietu prologā sāk Dakaras rallijreidu

Ātrumposmā ekipāžaieguva 45. ātrāko rezultātu vieglo automašīnu klasē, iepaliekot no pirmās vietas 2 minūtes un 54. sekundes. Piecas minūtes pirms ātrumposma starta, tika konstatēts, ka automašīnas navigācijas sistēma “Roadbook” nedarbojas un jāstartē bez tās.

Didzis Zariņš: “Piecas minūtes pirms starta, kad saņēmām piekļuves kodu Roadbook, sapratām, ka jaunā un glaunā ceļa grāmata nestrādā. Mēģinājām tehnisko problēmu novērst, taču, diemžēl nebija iespējams to novērst un mēs ātrumposmā bijām spiesti braukt uz aklo, šeit lieliski noderēja iepriekšējā Dakāras pieredze. Ātrumposma laikā bijām spiesti sekot citiem pa pēdām un cerējām nepieļaut liktenīgas kļūdas, kas varētu mums maksāt dārgi. 19 km garo prologa ātrumposmu veicām 13 minūtēs un 50 sekundēs, kas, ņemot vērā to, ka braucām uz aklo, ir labs rezultāts. Pozitīvi ir tas, ka šī problēma mums izgaismojās prologa posmā, kas nosaka starta pozīcijas. Protam gribējās labākas starta pozīcijas, bet ņemot vērā tehniskās problēmas, to izdarīt nevarēja labāk. Mums vēl priekšā ir visa Dakāra un darīsim visu, lai atspēlētos par šo kļūmi. Pēc ātrumposma un garā pārbrauciena kad iebraucām bivokā, vērsāmies pie sacensību tiesnešiem, kuriem uzdevām pienākumu līdz rītam savest kārtības sistēmu, lai neesam sliktākās pozīcijās attiecībā pret pārējiem dalībniekiem. Kā vēlāk uzzinājām, tad ar šādām problēma neesam vienīgiem, problēmas radās organizatoru kļūmes dēļ nepareizi uzinstalējot programatūru.”