Koronavīruss Latvijā: vēl 15 cilvēki miruši

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir palielinājies no 522 gadījumiem līdz 540,2 uz 100 000 iedzīvotāju.

No visiem pagājušajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 273 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nebija pabeiguši, kamēr 398 bija vakcinēti.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem divi cilvēki bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, seši vecumā no 80 līdz 89 gadiem, bet viens 90 un vairāk gadu vecumā. Četri mirušie bija pabeiguši vakcinācijas kursu pret Covid-19, bet 11 nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši.