Latvijas Ornitoloģijas biedrība par 2022.gada putnu izvēlējusies svīri

Lai gan savulaik uzskatīts, ka īso kāju un garo spārnu dēļ svīres no zemes pacelties nevar, tas neatbilst patiesībai - veselam putnam pacelšanās no zemes parasti grūtības nesagādā. Zemē guļošu svīri var pacelt izstieptā rokā, un, iespējams, tā aizlidos. Taču, ja putns ir novārdzis vai savainots, tas nelīdzēs. Svīre ir gājputns, kurš par ziemošanas vietām izvēlas Āfriku uz dienvidiem no ekvatora. Latvijā svīres ierasti sastopamas no maija vidus līdz septembra vidum.