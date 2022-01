Izcili mūziķi, kurus esam zaudējuši 2021. gadā

Pasaules kontekstā bez zemāk izceltajiem, noteikti jāmin "Gerry & the Pacemakers" līderis Gerijs Marsdens, "The Supremes" oriģinālā sastāva dziedātāja Mērija Vilsone, "The Animals" oriģinālā sastāva ģitārists Hiltons Valentains, hita "I Promised Myself" dziedātājs Niks Keimens, populārās britu popgrupas "Girls Aloud" dalībniece Sāra Hārdinga,, dueta "The Everly Brothers" dalībnieks Dons Everlijs, komponists un trompetists Džons Hasels u.c., savukārt Latvija zaudējusi diriģentu un komponistu Jāni Kaijaku, Latvijas Nacionālās operas solistu Romānu Poļisadovu, komponistu Jāni Porieti, trompetistu Zigurdu Lindi, grupas "Bedre" dalībnieku Jāni Silu un LNSO mūziķi un pedagogu Ati Vintuku. Visus mūziķus šajā desmitniekā ielikt nevaram, tāpēc plašāks ieskats sadaļā "Nekrologs".