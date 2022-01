Zariņa ekipāža Dakarā piedzīvo pirmās tehniskās ķibeles

Neilgi pēc starta ātrumposmā, tika saņemta informācija par problēmām ar sporta automašīnu. Pēc publiski pieejamas “online” kartes, līdzjutēji pamanīja, ka sportistu ekipāža stāv un nekustas no vietas. Ņemot vērā sliktos saziņas sakarus, komandas pārstāvjiem nebija iespējams noskaidrot, kas ar sportistiem notiek un kādas problēmas tiem notikušas. Pateicoties skaitliski lielajai lietuviešu līdzjutēju pulkam, kas ieradušies atbalstīt sportistus, tika uzzināts, ka problēmas ir ar mašīnas reduktoru. Vakardienas B1 posma kopējais garums bija vairāk kā 540 km, no kuriem vairāk kā 330 km bija ātrumposms. Sportisti ieradās nometnē ap trijiem naktī, pēc Latvijas laika.

Neilgi pēc pusnakts pēc Latvijas laika tika saņemta ziņa no sportistiem, ka ir finišējuši un ka dodas uz nometnes vietu. Automašīnai tika bojāts priekšējais reduktors un sacensības nācās turpināt ar aizmugurējo reduktoru, kas ir liels izaicinājums tuksnesī, dodoties pa kāpām, kas lieluma ziņā ir līdzvērtīgas 20. stāvu mājai.

Didzis Zariņš; “Šodien viss bija ļoti īpatnēji, jo jau pašā startā salūza priekšējais reduktors un tad mēs visu dienu ar to cīnījāmies. Lielās kāpās uzbraukt nevarēja un tur mūs vilka augšā smagās mašīnas un tā mēs nocīnījām visu dienu līdz galam.”

Šorīt īsi pirms deviņiem no rīta komanda izbrauca no nometnes vietas, uz ātrumposmu. Nakts laikā mehāniķi ir veikuši mašīnas defektu novēršanu. Sportistiem bija iespēja dažas stundas pagulēt, lai atjaunotu spēkus nākamajai dienai. KREDA komandai pirmā prologa diena arī bija neveiksmīga, jo nestrādāja elektroniskā ceļa grāmata “Roadbook”, līdz ar to komanda nespēja pilnvērtīgi cīnīties par labākajām starta pozīcijām.