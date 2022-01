Koronavīruss Latvijā: Kampaņā sūtītos iebildumus pret bērnu vakcināciju atzīst par nepamatotiem

IZM un VM informē, ka no 2021.gada 16.decembra vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens bērns no piecu gadu vecuma, un tā pagaidām nav noteikta kā obligāta. Taču vakcinācija īpaši ieteicama bērniem ar dažādām hroniskām saslimšanām, piemēram, ar virssvaru, diabētu, smagiem imūnsistēmas traucējumiem, hroniskām kardiovaskulārajām un nieru slimībām, kā arī onkoloģiskām saslimšanām. IZM un VM atbildē norāda, ka Latvijā novēroti arī gadījumi, kad bērniem dažās nedēļās pēc Covid-19 izslimošanas attīstījies pediatriskais multisistēmu iekaisuma sindroms ar ilgstoši paaugstinātu temperatūru, acu apsārtumu, kuņģa, sirds un asinsvadu sistēmas traucējumiem un citām izpausmēm.

Pašlaik bērniem no pieciem līdz 11 gadiem paredzēta "Pfizer-BioNTech" bērnu vakcīna "Comirnaty". IZM un VM uzsvēra, ka vakcinācija notiek pie ģimenes ārstiem un ārstniecības iestādēs, nevis izglītības iestādēs, tādējādi to veic sertificētas ārstniecības personas. Turklāt, vakcinācija notiek vecāka vai cita likumiskā pārstāvja klātbūtnē.

Savukārt atbilstoši Pacientu tiesību likuma 13.pantam nepilngadīgiem pacientiem no 14 gadu vecuma ārstniecība ir pieļaujama, ja saņemta viņu piekrišana, līdz ar to pusaudži no 14 gadu vecuma paši var pieņemt lēmumu vakcinēties un nav nepieciešama vecāku vai aizbildņu atļauja vakcīnas saņemšanai.