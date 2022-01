Pagājušajā nedēļā pieaudzis Covid-19 inficēto skaits; Latvijā atklāti 644 omikrona gadījumi

Pagājušajā nedēļā strauji pieaudzis ievesto gadījumu skaits (358), sasniedzot 6,4% no visiem Covid-19 inficētajiem. Laikā no 50. līdz 52. nedēļai cilvēki, kas inficēti ar Covid-19 visbiežāk Latvijā ieradušies no Lielbritānijas(120), Itālijas(79), Zviedrijas (56), Vācijas (49), Spānijas(46), Somijas(45), Dānijas (39), Norvēģijas (32), Ēģiptes (31), Francija (30), ASV(28), AAE (26), Lietuvas(26), Igaunijas(19), Ungārijas (17).