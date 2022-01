Foto galerija ⟩ Skaistākās ziemeļblāzmas fotogrāfijas no visas pasaules

Ziemeļblāzma ir viena no skaistākajām dabas parādībām, par kuras notveršanu cīnās simtiem labāko pasaules fotogrāfu. Lai to iemūžinātu, ir nepieciešama pacietība, spēja izturēt ekstremālas gaisa temperatūras, atrašanos atklātos laukos neskaitāmas stundas. Tādēļ ceļojumu fotogrāfu bloga “Capture The Atlas” kolektīvs nolēma dibināt ikgadējo fotogrāfijas balvu, ko pasniedz labāko ziemeļblāzmas attēlu autoriem no visas pasaules. Ar šiem darbiem var iepazīties kolektīva sociālo tīklu vietnē “Instagram”, savukārt portāls “Bored Panda” apkopojis labākos šo autoru attēlus.