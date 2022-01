Dailes teātrī igauņu režisora Pedajasa iestudējums "Pavasaris"

Vārpiņa norādīja, ka 26. janvārī Dailē gaidāma pirmizrāde nākamajam starptautiskajam projektam - "Izrāde, kas saiet sviestā". Iestudējums "Izrāde, kas saiet sviestā" teātrī tiek veidota kā Londonas Vestendas "Mischief Theatre" oriģinālizrādes "The Play That Goes Wrong" replika, tās izveidi kopā ar Dailes aktieriem un tehnisko komandu vada "Mischief Theatre" režisore Eimija Mārčanta.