Vinsleta: "Slepkavība Īsttaunā" otrajā sezonā fokusēsies uz policistu vardarbību

"Cilvēki bija viegli uzbudināti par to, cik ļoti slikti mēs Meirai uz ekrāna likām izskatīties," saka Vinsleta. "Taču no radošās puses mums tas bija ļoti būtiski. Mēs vēlējāmies radīt īstenību, atainot reālu sievieti. Piemeklējām ieplēstu krekliņu, likām viņai nenēsāt krūšturi, jo viņa tikko izlīdusi no gultas. Kāpēc gan lai viņai būtu krūšturis?"

Keita Vinsleta dzimusi 1975. gadā Anglijā, viņas vecāki ir arī aktieri. Bērnībā piedalījusies TV projektu filmēšanā. Savus pirmos laurus plūca, pateicoties filmai "Dievišķās radības" ("Heavenly Creatures"), kas atnesa trīs balvas, tostarp arī "Empire" balvu. Vēlāk Vinsleta filmējusies kinolentē "Prāts un jūtīgums" ("Sense and Sensibility"), par kuru ieguva pirmo BAFTA godalgu. 24 gadu vecumā Vinsleta filmējās romantiskajā drāmā "Titāniks" un pirmo reizi tika izvirzīta "Oskara" balvai kā labākā aktrise. Pēc tās Keita ieguva iespēju filmēties lieliskās filmās, piemēram, "Brīvdienas" (The Holiday), "Revolucionārais ceļš" ("Revolutionary Road") un "The Reader" – par pēdējo no šīm filmām aktrisei tika piešķirts "Oskars" nominācijā "Labākā aktrise", bet kopumā ir šai balvai izvirzīta septiņas reizes.