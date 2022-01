Pašreiz spēkā esošais rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu paredz, ka tā ir spēkā līdz 11.janvārim. Vēl pirms gadumijas Veselības ministrija (VM) izteica aicinājumu ārkārtējo situāciju pagarināt par vismaz trim vai četrām nedēļām, bet tagad koalīcijas partijas vienojušās to pagarināt līdz pat februāra beigām.

Tiem, kuriem 15.februārī apritēs pieci mēneši no "Johnson& Johnsnon" vakcīnas saņemšanas brīža, būs jāveic balstvakcinācija, pretējā gadījumā viņu sertifikāti vairs nebūs derīgi. Citu vakcīnu ražotāju devu saņēmušajiem būs dots laiks deviņi mēneši kopš sākotnējās vakcinācijas, teica Pavļuts.

Kariņš, pamatojot vakcinācijas sertifikātu derīguma termiņa ieviešanu, pauda, ka tas strādā līdzīgi kā telefona baterijas. "Mēs zinām - kad mēs uzlādējam telefonu, telefons ļoti labi strādā, bet parasti nākamajā naktī mums ir jāuzlādē no jauna, jo akumulators ar laiku nosēžas. Līdzīgi šīs vakcīnas ir ārkārtīgi spēcīgas un pasargā cilvēkus, cilvēku dzīvības, pasargā no smagas saslimšanas, bet līdzīgi kā telefona akumulators, to efektivitāte zūd. Tātad mums pa laikam ir jāuzlādē vakcinācijas, varētu teikt, akumulators," skaidroja premjers.