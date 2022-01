Eksperts: ASV atbalsts Ukrainai ir signāls potenciālajam agresoram

10.janvārī plānota ASV un Krievijas saruna par kodolieroču kontroli un saspīlējumu saistībā ar Ukrainu. Runājot par to, ko no šīs sarunas var sagaidīt, vai pastāv iespēja panākt kompromisu Ukrainas jautājumā, LĀI pētnieks norādīja, ka starptautiskā sabiedrība būtu ieinteresēta un vēlētos dzirdēt, ka kompromiss ir panākts, bet darbības, kas līdz šim ir notikušas, liecina par pretējo.

Runājot par to, kāpēc Putins uztur spriedzi reģionā un vai to nevar uzskatīt par kaimiņzemes vēlmi kļūt par valsti, ar kuru rēķinās un ņem vērā, Vargulis atzīmēja, ka pieaugošās ambīcijas, revizionistiskā pieeja, it sevišķi Putina valdības laikā, ir pieaugusi un pieaug ar katru gadu. Attīstoties Krievijas ekonomikai, militārajai varai Putina uzstādījumi par jaunu drošības arhitektūru "no Vankūveras līdz Vladistovokai" izskanēja 2017.gada Minhenes drošības konferences laikā. LĀI pētnieks norādīja, ka šie uzstādījumi nekur nav zuduši, tie aizvien ir klātesoši.