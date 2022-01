Igors Linga publicē iepriekš neredzētu "Opus pro" videoklipu no 1988. gada

Sākotnēji klips veidots Lingas filmas "Thus Spoke The City" vajadzībām 1988. gadā, vēl PSRS laikos, ar domu, ka filmu, kas ieskaņota angļu mēlē, varētu eksportēt uz Rietumiem.

"Nofilmēju klipus "Opus pro", Imantam Vanzovičam, "Odis", "Jaunam Mēnesim", "Jumpravai" un tikko dibinātajai grupai "Linga"," stāsta režisors. "Bija 1988. gads, sākās juku laiki, cīņa par Latvijas neatkarību, un filma iegūla plauktā. Tā arī nezināju ko ar to darīt. Biju pieķēries arī citai filmai "Rokenrols Baltijā", tad sekoja mākslas filma "Drosme nogalināt" un "Thus Spoke The City" tā arī palika nepabeigta - nebija kam to pārdot. Gadiem ejot, man bija grūtāk izlemt, ko īsti ar to darīt. Beigās nolēmu, ka esmu iemūžinājis tā laika grupas un sajūtas."