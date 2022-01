"Tā ir tikai gripa" jeb kā atpazīt veselības mītus pirms gripas sezonas

"Tiesa, grūtniece spēj nodot antivielas vēl nedzimušam bērnam, taču tās darbojas tikai dažas nedēļas vai mēnešus, līdz mazulis pats var sākt ražot antivielas no savas adaptīvās imūnsistēmas. Tātad: mātes pienā esošās antivielas nepāriet no gremošanas trakta mazuļa asinsritē, jo tas tā vienkārši nevar notikt. Ko antivielas mātes pienā gan spēj - nodrošināt kuņģa zarnu trakta un elpošanas sistēmas aizsardzību pret patogēniem," saka farmaceite.

Šim apgalvojumam patiešām ir daži apstiprinoši pierādījumi, kam gan vēl būtu nepieciešams precizējums. Tas tiesa - dažas probiotikas var nedaudz labvēlīgi ietekmēt iedzimto zarnu imūnsistēmu, taču tas nenozīmē, ka probiotiku pastiprināta lietošana spēj ietekmēt adaptīvo imūnsistēmu, kas pasargā no patogēniem, piemēram, gripas vai masalām.

Daudziem patīk pārvērtēt uztura ietekmi uz veselību, piedēvējot kādām produktu grupām imunitāti uzlabojošas īpašības un līdz ar to arī brīnumainas spējas pasargāt no infekcijas slimībām, tostarp gripas un saaukstēšanās. "Jā, veselīgs uzturs un fiziskās aktivitātes ir veselības uzturēšanas pamatu pamats. Ir gadījumi, kad speciāla uzturprogramma patiešām ir ārstēšanas daļa (piemēram, podagras gadījumā). Tāpat ir laba pierādījumu bāze par to, ka Vidusjūras diēta var samazināt vēža, sirds un asinsvadu slimību risku. Tomēr, vai tas ir būtiski imūnsistēmas "uzlabošanai", pierādījumu nav," uzsver farmaceite.