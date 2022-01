Raidījums skaidro, cik Latvijas sabiedrība ir zinoša par visā pasaulē zināmo palīgā saucienu

Žests jārāda ar vienu roku — persona pavērš plaukstu uz ārpusi, it kā "dodot pieci", pret kameru vai citu personu, iespiežot īkšķi plaukstā, ar atlikušajiem pirkstiem aptverot īkšķi, saspiežot roku dūrē.

Konkrētais rokas žests ir kļuvis par starptautisku palīdzības lūguma signālu. To radīja Pasaules Sieviešu atbalsta tīkls sadarbībā ar Kanādas sieviešu atbalsta fondu Covid-19 pandēmijas sākumā, lai cilvēki, kuri cieš no vardarbības ģimenē, varētu norādīt uz to, skaļi nesakot, ka viņiem ir nepieciešama palīdzība.