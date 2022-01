Britu salās pērn pārdotāko albumu līderos Adele, Eds Šīrans un ABBA

Uz britu mākslinieku rēķina ir astoņi no desmit pērn populārākajiem albumiem, un daudziem nebūs pārsteigums, ka pirmajās divās vietās ir Adele un Eds Šīrans ar albumiem "30" un "=". Katrs no tiem Lielbritānijā pērn straumēts vairāk nekā 500 miljonus reižu, turklāt vēl arī miljardus reižu citviet pasaulē, liecina organizācijas BPI dati.

Gada albumu tops arī atklāj, ka daudzi cilvēki grūtajos laikos tiekušies pēc komforta, ko sniedz roka klasiķi, no kuriem daudzus mūzikas fani atklājuši, pateicoties straumēšanas platformām.

Tā piektajā vietā ir albums, kas klajā nāca pirms 40 gadiem - grupas "Queen" dziesmu izlase "Greatest Hits" ar tādām kompozīcijām kā "Bohemian Rhapsody" un "We Will Rock You".