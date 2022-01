Rokgrupa "Inqognito" izrunā “Rozes vārdu”

"Pelēka un auksta nakts. Apkārt vien nomaļa meža koku armijas stāvi. Ja atskaita tikko jaušamu vēja sērīgo šalkšanu koku galotnēs, tu esi pavisam viens. Klusums ir tik skaļš, ka ausis sāk džinkstēt un metas tīri vai baisi. Attālo lauku idille vai tomēr draudīga bedre, no kuras izeju sniedz vien neregulāra socializēšanās tuvējā pasta nodaļā? Sienas, kuras glabā stāstus vismaz trijās paaudzēs, plīts, kura silda pannu, bet ne sirdi, bērnības atmiņas ar visādiem bubuļiem, gar logu skrienoši cilvēki, algotā darba rutīna, pienākumi, sarkana zemapziņas trauksme liek nemitīgi steigties… Iedzert, lai aizmirstos? Kliegt pašam uz sevi? Dārza bodēs parādījušies putnu biedēkļi no Ķīnas - putna izskatā. Izskatās pēc izsmiekla, jo kurš putns gan baidās no sugasbrāļa? Bet tad notiek smadzeņu neironu klikšķis - arī cilvēkam vispretīgākais zvērs ir viņš pats. Spogulis var būt gan sabiedrotais, gan ienaidnieks. Tu nosaki, vai esi dzīves uzlikto izaicinājumu valdnieks vai upuris. Viss atkarīgs no prizmas, caur kuru skaties uz apkārt notiekošo. Celies, ej un izdari! Pat ja šauj atpakaļ pie zemes," tā tēlaini dziesmu apraksta paši mākslinieki.