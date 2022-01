Sanda Dejus par dzīves sapņiem: "Vienkārši iztēlojos, ka es būšu laimīga"

Sanda darbadienu rītos ir dzirdama raidījumā "Tik Tik Tik". Uz jautājumu, vai celties sešos no rīta ir laime katru dienu, Dejus norāda: "Tas nevienā momentā nav par celšanos sešos vai iešanu gulēt deviņos. Tas ir vairāk par to, kad sanāk darīt to, ko tu ļoti, ļoti vēlies un par to vēl maksā." Viņa atzīst, ka uz šādu darbu nāktu arī par baltu velti. "Šis ir darbs, ko grib darīt tūkstoši un būtu spējīgi darīt tūkstoši. Tas, ka man ir tā laimējies, ka tas ir tas, ko es varu darīt, es esmu bezgala pateicīga par šo iespēju," tā Dejus.