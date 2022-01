Kariņa vadītā valdība kļuvusi par visilgāk strādājošo valdību demokrātiskas Latvijas vēsturē

Ziņu aģentūra LETA vēsta, ka iepriekšējais rekords - 1077 dienas - piederēja Māra Kučinska (ZZS) vadītajai valdībai, kas strādāja no 2016.gada 11.februāra līdz 2019.gada 23.janvārim. Tam seko Andra Bērziņa vadītā valdība, kas pie varas bija laikā no 2000.gada 5.maija līdz 2002.gada 7.novembrim jeb 916 dienas. Savukārt ilguma ziņā ceturto vietu ieņem Hugo Celmiņa otrais vadītais Ministru kabinets, kas pie varas bija no 1928.gada 1.decembra līdz 1931.gada 26.martam jeb 845 dienas. Valda Dombrovska (JV) trešā vadītā valdība pie varas bijusi 820 dienas jeb no 2011.gada 25.oktobra līdz 2014.gada 22.janvārim. Tikmēr Aigara Kalvīša pirmais vadītais Ministru kabinets pie varas bija no 2004.gada 2.decembra līdz 2006.gada 7.novembrim jeb 705 dienas, tādējādi ieņemot sesto pozīciju.