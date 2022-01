Latvijā vakcinācija veikta vairāk nekā 2,5 miljonus reižu; par iespējamām blakusparādībām saņemti 3000 ziņojumu

Latvijā līdz šim nav apstiprināts neviens letāls gadījums, kas būtu ticami saistīts ar vakcīnas pret Covid-19 saņemšanu. Līdz 31.decembrim ZVA ir saņemti 43 blakusparādību ziņojumi, kuros sniegta informācija par letāliem gadījumiem, kas ir notikuši vairāku dienu un vairāku mēnešu laikā pēc vakcinācijas. No 43 ziņojumiem 22 gadījumu vērtēšana ir noslēgta. 21 gadījumos vērtēšana turpinās, jo ir pieprasīti autopsijas rezultāti un cita informācija, norādīja ZVA

Balstoties uz ZVA veikto līdz šim iesniegto datu izvērtējumu, kas iesniegti par minētiem gadījumiem, nevienā no tiem letāla gadījuma iestāšanos nav iespējams ticami saistīt ar vakcināciju. Par dažiem no ziņotiem gadījumiem ir paredzams, ka ZVA vēl saņems pieprasīto papildu informāciju, lai būtu iespējams pabeigt ziņoto gadījumu izvērtējumu.

ZVA uzsver, ka Covid-19 vakcīnu ieguvumi joprojām ir krietni lielāki nekā to radītie riski. Dati apliecina, ka blakusparādības, ko rada vakcīnas pret Covid-19, kopumā ir nesalīdzināmi vieglākas un retākas nekā Covid-19 simptomi un pati slimība, no kuras šīs vakcīnas pasargā.

Iedzīvotājiem radītā iespēja sniegt ziņojumu par zāļu iespējām blakusparādībām jebkurā ES dalībvalstī ir dalīšanās ar savu informāciju par personiski pieredzētu iespējamu blakusparādību jeb veselības traucējumiem, tādējādi aktīvi iesaistoties zāļu drošuma uzraudzībā un sniedzot būtisku ieguldījumu zāļu drošuma informācijas apzināšanā visā zāļu dzīves laikā pēc to reģistrācijas. Lai gan viens ziņojums par blakusparādību ir kā gabals no puzles, un tas viens pats vēl neliecina par drošuma problēmu zālēm, tomēr, nonākot ES kopējā datubāzē pie citiem līdzīgiem ziņojumiem, tas veic savu uzdevumu, jo būtiski papildina kopējo priekšstatu par jaunu iespējamu blakusparādību, skaidroja ZVA.

ZVA uzsvēra, ka zāļu drošuma uzraudzības jeb farmakovigilances mērķis ir atklāt līdz šim nezināmas un negaidītas, jaunas zāļu blakusparādības un nepieciešamības gadījumā papildināt lietošanas instrukcijas un zāļu aprakstus, kā arī sniegt informāciju ārstiem par piesardzību zāļu lietošanā. Līdz ar to zāļu blakusparādību vērtēšana, ko pašlaik veic ZVA, ir neatkarīgs process un tas ir pilnībā nošķirts no vakcinācijas kampaņas un vakcinācijas veicināšanas pasākumiem un no pacienta vēlmes saņemt kompensāciju individuālā gadījumā par veselībai nodarīto kaitējumu.