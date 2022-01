"Krasta City" - Daugavas krastā top jauns dzīvesstila kvartāls

Puskilometru gara publiskā promenāde gar Daugavu, pilnveidota sabiedriskā transporta kustība, gājēju tilts, labiekārtota veloinfrastruktūra, A klases biznesa komplekss, kas sastāvēs no biroju ēkām un multifunkcionāla centra, kur atradīsies veikali, restorāni un kafejnīcas – šie ir projektā “Krasta City” plānotie objekti, kas, papildinot viens otru, Rīgā veidos jaunu dzīvesstila kvartālu. Tas Daugavas krastmalai piešķirs jaunu elpu, padarot to par vienu no dzīvākajām pilsētas daļām.