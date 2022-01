"Literatūre" jeb ceļojums ar rakstniekiem atgriežas ēterā ar 8 jauniem raidījumiem

Savukārt savrupais grāmatu lasītājs un raidījuma otrs vadītājs Gustavs Terzens "Literatūres" 4. cēlienu veidojot ir guvis citas atziņas: "Ceturto sezonu filmējot, manā sajūtu paletē ļoti bieži uzplaiksnīja "vienatnes" jēdziens. Tas bieži gribēja sašļukt līdz "vientulībai", bet sastaptie rakstnieki un viņu darbi to neļāva. Gan caur viņu cilvēcisko prizmu, gan savas iztēles tvērumiem viņu darbos, es aizvien spilgtāk izjutu to, cik labi tomēr rakstnieki un dzejnieki bez īpaša treniņa pieprot to kvalitatīvo pašpietiekamo vienatni, kas nebūt nav viegls mirklis radoša cilvēka dzīvē. Dažkārt mokošs un sāpīgs. Bet, ja beigās rodas Bargā "Slampes meitenes" un Ādamsona "Smalkās kaites", tad esmu gatavs šādu vienatni piedzīvot un influencēt pasaulei."