Izveidojoties kritiskai situācijai darbaspēka nozarē, varētu lemt par pašizolācijas termiņa samazinājumu

Amatpersonas: Covid-19 omikrona paveida strauja izplatība ir sākusies un, iespējams, pat puse no paraugiem pozitīvi uz omikronu

Omikrona strauja izplatība Latvijā ir sākusies, turklāt, iespējams, pat puse no paraugiem varētu būt pozitīvi uz omikronu, ceturtdien valdības sēdē atzina atbildīgās veselības nozares amatpersonas.

"Svaigākie dati no laboratorijām, kas veic nelineāro sekvencēšanu par pārbaudīšanu uz omikronu, liecina, ka šis rādītājs ir ļoti, ļoti liels, iespējams, pat puse no paraugiem varētu būt pozitīvi uz omikronu. Tagad vienkārši gaidīsim kārtējos pārskatus no Nacionālās references laboratorijas, kas dos visticamākos rezultātus," norādīja Perevoščikovs.