"Centrālā laboratorija" pēc rekonstrukcijas atvērusi filiāli Rēzeknē

No 6.janvāra iedzīvotājiem ir pieejami "Centrālās laboratorijas" pakalpojumi atjaunotā uzņēmuma filiālē Rēzeknes slimnīcas Ambulatorajā nodaļā 18.novembra ielā 41, kur laboratorija atrodas ēkas pirmajā stāvā, un tajā var nokļūt gan no poliklīnikas reģistratūras, gan izmantojot atsevišķu ieeju.

"Centrālā laboratorija" ir viens no "Repharm" grupas vadošajiem uzņēmumiem. "Repharm" ietilpst arī AS "Veselības centru apvienība", AS "Sentor farm aptiekas" (zīmols "Mēness aptieka"), kā arī zāļu vairumtirgotāja AS "Recipe plus" un augu valsts ārstniecisko līdzekļu ražotāja AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika".