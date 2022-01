Deividam Bovijam 75!

Vēlāk BBC demonstrētajā dokumentālajā filmā "David Bowie: The Last Five Years", kas vēstīja par Bovija pēdējo divu albumu tapšanu, apgalvots, ka Bovija pēdējais singls "Lazarus" nebija viņa "atvadu dāvana" faniem, jo par savu neārstējamo slimību viņš uzzināja tikai trīs mēnešus pirms nāves.

Bovijs dzimis 1947. gadā Londonā. Viņš kļuva slavens 1972. gadā ar albumu "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars".