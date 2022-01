Bērza tāss izpēte noved pie jaunu izejvielu radīšanas

Liela daļa mēbeļu tiek izgatavotas no skaidu platēm, un tās tiek izmantotas arī būvniecībā. Šīs kokšķiedru plāksnes pašas par sevi ir dabiskas, taču to ražošanā tiek izmantotas sintētiskās saistvielas, kas satur formaldehīdu un fenolu. Diemžēl šīs vielas cilvēkam ir kaitīgas. Jo īpaši formaldehīds, kas pat pēc materiāla uzražošanas mēdz izdalīties no plāksnes un kairināt gļotādu. Tas spēj izraisīt dažādas elpceļu saslimšanas un pat vēzi.