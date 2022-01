Aptauja: omikrona straujā izplatība uztrauc 56% Latvijas iedzīvotāju

Raugoties pēc respondentu vecuma, atklājas, ka Covid-19 omikrona paveida straujā izplatība vairāk uztrauc gados vecākus cilvēkus, bet jaunieši biežāk sliecas domāt, ka sliktākais Covid-19 posms vēl ir tikai priekšā. Vecumā no 55 līdz 74 gadiem 65% respondentu norādījuši, ka viņus uztrauc Covid-19 omikrona paveida izplatība, kamēr pārējās vecuma grupās šis rādītājs svārstās no 42% līdz 60%.

Tikmēr jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem biežāk norāda, ka sliktākais Covid-19 izplatības posms vēl ir gaidāms, - šādu viedokli pauž 49% minētās vecuma grupas pārstāvju, kam seko vecuma grupa no 55 līdz 74 gadiem, kur šādi sliecas domāt 46%, bet pārējās vecuma grupas šis rādītājs ir no 38% līdz 42%.