NDP locekļi: Šajos nebūtu prātīgi SAB vadību uzticēt kandidātam bez pieredzes SAB

"Viņam ir redzējums par to, kā turpmāk attīstīties SAB, kā arī par nepieciešamajiem darba uzdevumiem, lai birojs spētu nodrošināt labus rezultātus," uzsvēra Rinkēvičs.

Lai arī iepriekš publiski izskanējis, ka uz SAB vadītāja amatu varētu kandidēt personas no citām jomām, Rancāns vērsa uzmanību, ka šoreiz padome lēma tieši par labu kandidātam no SAB. Viņš atgādināja, ka divi iepriekšējie SAB direktori Jānis Kažociņš un Jānis Maizītis jau bija "no ārpuses".