Operetes teātra krāšņajā Valentīndienas koncertā skanēs skaistākās operešu melodijas

"Šī koncertprogramma ar Vīnes šarmu būs mūzika ar mīlestību par mīlestību; mūzika, kuru mīlam un pazīstam. Esam noilgojušies pēc tikšanās ar klausītājiem, tāpēc, veidojot šo programmu, šoreiz īpaši esam ieklausījušies Operetes teātra skatītāju izteiktajos lūgumos. Skanēs skaistākās operešu ārijas un dueti, fragmenti no publikas iemīļotākajām operetēm un mūsu koncertprogrammām," saka Operetes teātra mākslinieciskā vadītāja Agija Ozoliņa-Kozlovska.

Koncertā piedalīsies operdīva Sonora Vaice (soprāns), Anta Jankovska (soprāns, Itālija), Laura Purena-Kancāne (soprāns), Dainis Skutelis (tenors), Emīls Kivlenieks (tenors), Nauris Indzeris (baritons), Raimonds Ozols, kura vijoles skanējums ir unikāls tā īpašā samtainuma, perfektā tehniskā izpildījuma un emocionālā dziļuma dēļ, kas neatstāj klausītājus vienaldzīgus, kā arī Operetes teātra simfoniskais orķestris diriģenta Atvara Lakstīgalas vadībā. Programmā: Žana Žaka Ofenbaha Olimpijas ārija, fragmenti no Franča Lehāra operetes "Jautrā atraitne" (slavenais visu lielo pasaules operdziedoņu repertuārā esošais duets "Lūpas klusē" un "Viljas dziesma" Sonoras Vaices interpretācijā), ārija "Tev pieder mana sirds" no F. Lehāra operetes "Smaidu zeme", Vitorio Monti "Čardašs", "Džudītes ārija" no F. Lehāra tāda paša nosaukuma operetes u.c., kā arī pārsteigumi.