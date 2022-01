Pieprasa nodrošināt valsts apmaksātu kontracepciju atsevišķām sabiedrības grupām

Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānā no 2018. līdz 2020. gadam valdība bija apstiprinājusi atbalsta pasākumu – valsts apmaksātu kontracepciju sociālajam riskam pakļautām sievietēm. “Tomēr tas netika ieviests, tāpēc 2020. gada septembrī mēs, Latvijas vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv”, aicinājām Veselības ministriju un citus ekspertus uz diskusiju, vaicājot, kāpēc plāns arvien nav īstenots, kā arī rosinājām to neatlikt. Jo īpaši tāpēc, ka arvien biežāk izskan ziņas par vardarbību pret bērniem ģimenē un par vardarbības pieaugumu pandēmijas laikā Eiropas Parlaments bija izteicis brīdinājumu; to var skaidrot ar dažādiem psihosociāliem faktoriem,” stāsta Inga Akmentiņa-Smildziņa.

“Aicinājām bezmaksas kontracepciju sākotnēji nodrošināt vismaz kādai no sabiedrības grupām, piemēram, sievietēm, kas tiek atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, cilvēkiem ar psihiskām slimībām u. c. Ar Veselības ministrijas pārstāvi pārrunājām, ka kontracepcijas veidiem būtu jābūt dažādiem – piemērotiem katram individuālajam cilvēkam un viņa situācijai. Piemēram, ja dzemdību nodaļā māte atsakās no jaundzimušā bērna, dot iespēju speciālistam jau dzemdību vietā piedāvāt sievietei atbilstošu kontracepcijas metodi.”