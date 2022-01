Protestu dēļ Kazahstānā ievērojami kritusi "Bitcoin" vērtība

Piektdien pasaulē lielākās kriptovalūtas vērtība nokritās zem 41 tūkstoša dolāru atzīmes, jo daļa investoru pārdeva savus digitālos aktīvus, ņemot vērā krīzi Kazahstānā. Tāpat viens no kriptovalūtas vērtības krituma iemesliem varētu būt arī ASV Centrālās bankas paziņojums, ka tā stingrāk uzraudzīs ASV monetāro politiku.

Kiberdrošības uzraugs “Netblocks” norāda, ka pagājušās nedēļas beigās visā Kazahstānā bija ļoti apgrūtināta piekļuve internetam, jo datu plūsma Kazahstānā bija vien 5% no ierastā līmeņa.

Centrālāzijas valsts ir otra lielākā “Bitcoin” ieguves vieta pasaulē pēc ASV. Kazahstānu kā piemērotu kriptovalūtas ieguves vietu izvēlējās arī kriptovalūtas ieguvēji – “maineri” no kaimiņvalsts Ķīnas, kas pagājušā gada maijā aizliedza jebkādas operācijas ar kriptovalūtām.

Maineri īsteno kritptovalūtas ieguves procesu – mainingu jeb “rakšanu”, kas ļauj radīt jaunas kriptovalūtas monētas un veikt ar tām jaunus darījumus. “Bitcoin” izmanto “Proof of Work” mehānismu. Sistēma pieprasa, lai datori būtu pietiekami jaudīgi un galvenais – lai būtu nepārtraukta piekļuve internetam, kas ir vitāli svarīgi, lai būtu iespējams veikt darījumus ar kriptovalūtu, kā arī, lai varētu iegūt jaunas digitālās monētas.

Kazahstāna ļāva savā teritorijā darboties maineriem no Ķīnas, jo pagājušajā pavasarī valsts vecās ogļu raktuves nodrošināja to, ka valstī bija plaši pieejama elektroenerģija un relatīvi zemas enerģijas cenas. “Cambridge Centre for Alternative Finance” norāda, ka pēc bitkoinu ieguves apjomiem ASV ir līdere, taču Kazahstāna ieņem otro vietu.