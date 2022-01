Baltijā pagājušā nedēļā elektroenerģijas cena pieauga par 28-29%

Elektroenerģijas cenas pieaugumu pagājušā nedēļā veicinājis energoproduktu un emisiju kvotu cenu kāpums. Turklāt elektroenerģijas izstrāde vēja stacijās bija svārstīga, nedēļas laikā pieaugot tikai par 2%. Nedēļas otrajā pusē samazinājās Ziemeļvalstu atomelektrostaciju pieejamā jauda līdz 88% no kopējās uzstādītās jaudas saistībā ar neplānotau atslēgumu Zviedrijas "Ringhals" atomelektrostacijas 3.blokā. Baltijas valstīs cenu kāpumu ietekmēja augstākas cenas kaimiņvalstīs, kā arī par 7% mazākas enerģijas plūsmas no Somijas, par 10% mazākas plūsmas no Krievijas un par 1% mazāka plūsma no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala, skaidro "Latvenergo".