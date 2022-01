Pēdējais gads pāragri mirušā repera DMX dzīvē

Filma "DMX: Don't Try to Understand", kas ir trešā no dokumentālo filmu sērijas "Mūzikas lāde" ("Music Box"), pašlaik skatāma "LMT Viedtelevīzijā". "Mūzikas lādi" radījis režisors Bils Simonss ("Andre The Giant", "Showbiz Kids") - tā iecerēta kā sērija par zīmīgiem pieturas punktiem populārās mūzikas vēsturē. Pirmā filma vēstīja par mūzikas festivālu "Vudstoka 99", kas norisinājās 1999. gadā militārajā bāzē Romā, ASV. Festivāls, kas bija iecerēts kā idilliska atbilde 1969. gada pirmajam Vudstokas festivālam, izvērtās par agresīvu, postošu dubļu un uguns dumpi.