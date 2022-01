Piešķir piemaksas policistiem un robežsargiem par darbu Covid-19 laikā

lai nodrošinātu piemaksas arī par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos Covid-19 slimības izplatības ierobežošanā par laika posmu no 2021. gada 1. novembra līdz 30. novembrim, informēja IeM.

No piešķirtajiem līdzekļiem plānots segt piemaksas par nakts darbu tiem pašvaldību policiju darbiniekiem, kuri tika iesaistīti virsstundu darbā no 2021. gada 1. novembra līdz 2021. gada 14. novembrim, lai kontrolētu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanu laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00.