Zviedrijā tagad var iegādāties Elvisa Preslija Cadillac Fleetwood

Šī materiāla tapšanas brīdī par dzelteno kadiljaku ir tikai seši piedāvājumi un pēdējais ir 12 500 eiro. Zemā summa ir skaidrojama lielā mērā ar to, ka Cadillac nav tajā labākajā stāvoklī un dzinējam vajadzīgs remonts, lai tas darbotos, taču izcelsme un ārējais vizuālais tēls ir pietiekami vilinoši faktori, lai līdz 15. janvāra 20:30, kad beigsies solīšanas laiks, uzrasots vēl kāds gribētājs.

FOTO: Car and Classic

FOTO: Car and Classic

Kā jau minēts, Elviss Preslijs ir mašīnas pirmais saimnieks. Viņš šo iespaidīgo Cadillac iegādājās jaunu 1974. gadā, par to samaksājot 12 512 ASV dolārus. Tas atbilst 70 541 dolāram mūsdienu izteiksmē.

FOTO: Car and Classic

FOTO: Car and Classic

Dzelteno sedanu rokenrola karalis pāris gadus vēlāk uzdāvināja savam ārstam, taču abi pirmie mašīnas īpašnieki ar kadiljaku brauca ārkārtīgi reti. Kad 1985. gadā to iegādājās pašreizējais īpašnieks, automašīnas odometra rādītājs bija tikai 2776 kilometri.

FOTO: Car and Classic

FOTO: Car and Classic

Mašīnas virsbūvei ir vairākas nelielas buktes un švīkas, kas tik senam spēkratam tīri labi piedien. To pašu gan nevar teikt par salonu, pret kuru mašīnas saimnieki laika gaitā nav bijuši diez ko saudzīgi. Sēdekļi aizvien ir apšūti ar oriģinālo, mīksto velūru, taču durvju apdari un priekšējo paneli klāj dažādi bojājumi un plaisas, savukārt stūres rats ir saplaisājis.

FOTO: Car and Classic

FOTO: Car and Classic

Sedanu pārdošanā izlicis Lielbritānijas izsoļu nams Car and Classic, taču pats auto atrodas Zviedrijā, no kurienes pārdevējs vajadzības gadījumā palīdzēs to pārvest. Kopā ar automašīnu pircējs saņems dokumentu, kas apliecina, ka tā pieder Preslijam. Izsole noslēgsies 15. janvārī.