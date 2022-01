Augstākā tiesa noraida Šlesera partijas "Latvija pirmajā vietā" sūdzību

Izskatāmajā lietā ar CVK lēmumu LPV atteikts reģistrēt iesniegto likumprojektu "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā", atzīstot, ka likumprojekts pēc satura nav uzskatāms par pilnīgi izstrādātu un tādējādi to nevar reģistrēt parakstu vākšanai. Politiskā partija vērsās ar pieteikumu AT par CVK lēmuma atcelšanu un pienākuma uzlikšanu CVK reģistrēt likumprojektu.

Izskatot politiskās partijas pieteikumu, AT konstatēja, ka LPV ir nokavējusi likumā noteikto termiņu pieteikuma iesniegšanai. Izskatot politiskās partijas lūgumu par procesuālā termiņa atjaunošanu pieteikuma iesniegšanai tiesā, AT nekonstatēja tādus objektīvus, no pieteicējas gribas un rīcības neatkarīgus iemeslus, kuru dēļ partijai bija liegts iesniegt pieteikumu likumā noteiktajā termiņā.