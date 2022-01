Ugunsdzēsēji otrdien palīdzējuši vairākiem ceļu satiksmes negadījumiem

Savukārt Imantas ielā, Rīgā, ugunsdzēsēji glābēji novērsa gāzes noplūdi no vieglās automašīnas gāzes iekārtas, bet Talsu novada Ārlavas pagastā vieglā automašīna bija nobraukusi no ceļa braucamās daļas un apgāzusies uz sāniem. Ugunsdzēsēji glābēji atbrīvoja no automašīnas cilvēku un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, kā arī atvienoja avarējušā transportlīdzekļa akumulatoru klemmes un novietoja to uz riteņiem.